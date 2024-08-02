台塑汽車攜荷蘭VDL 跨足巴士製造

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台塑汽車繼導入DAF重車後，續深入布局商用車市場，攜手荷蘭VDL導入SB-4000大客車底盤在台組裝，1日並發布首輛大型巴士，除將強勢介入國內高端旅遊市場，也將供應集團交通接駁使用，後續更將在台共同推動新能源交通運輸解決方案。

目前國內的大型巴士每年市場規模持穩在約950輛，以去年為例，相較於整體商車市場1.8萬輛、衰退約15.65％，大型巴士占960輛、較上年逆勢成長2.24％。

台塑汽車介紹，VDL集團成立於1953年，跨足重型商用車輛與小型汽車組裝生產、電動車、機械、食品加工、半導體等產業，VDL更是歐洲前三大電動公車供應商。

VDL與台塑汽車此次聯手打造專為台灣量身設計的大客車底盤SB-4000，為VDL Special Vehicle特殊車輛部門所生產，該公司業務與DAF合作密切，第一輛DAF電動貨車就是由VDL協助開發，目前還有和TOYOTA合作進行氫燃料電池大貨車的研發。

VDL集團於2012年併購原本由日本三菱和戴姆勒克萊斯勒集團共有位在荷蘭Born的Nedcar車廠，目前VDL正改建Nedcar廠房並計畫擴大規模，整合VDL相關運輸部門與設立電池工廠，計畫將工廠所在區域發展成為VDL車輛城。

值得注意的是，集團距離Nedcar廠區約1小時車程的Eindhoven廠區，將被重新改建為高科技園區，專門為台積電的重要技術夥伴艾斯摩爾及其他相關高科技產業提供技術支援。為持續拓展業務，VDL目前也計劃在台灣設立辦公室，為台積電及ASML及其他產業提供技術支援。