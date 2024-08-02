北北桃新屋戶數 年增逾二成

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新青安房貸政策自去年8月上路迄今屆滿周年，挾著可現買現用、低利及高成數的吸引力，新成屋市場受惠最大。據住展雜誌調查，近一年北北桃三都推出的新成屋戶數達2,798戶，年增20.4％，顯示新青安助攻建商推案信心。

住展統計，近一年北北桃新成屋推出數達2,798戶，比2022年8月到2023年7月的2,323戶，激增逾2成，以新北市1,589戶最多，桃園第二有1,070戶，台北市最少僅139戶。住展指出，新北、桃園房價相對較北市低，獲得新青安助攻力道，相對較明顯。

以新北市來說，新青安上路一年以來，新成屋推案戶數比之前一年同期成長14.9％，包括板橋、三峽、淡水、三重、五股、鶯歌，都有不少新成屋案推出；至於200戶以上成屋指標案，包括「和合海景」、「紘盛小逸居」與「台北捷寶」，為低總價的新青安適用款，還傳出順銷結案消息，建商如意算盤可見一斑。

桃園新成屋推案1,070戶則年增達64.1％，先前只有小檜溪重劃區推出超過百戶的指標案，新青安登場後，包括中壢、楊梅、龜山、觀音都見戶數不少的指標案，不乏來到一、兩百戶。

住展發言人陳炳辰指出，建商推出新成屋案雖較能掌控營造成本，但不比預售屋有預收款項收入，口袋得要夠深，而當前新案熱況又以預售為主，新成屋房價也比中古成屋高，可創造的買氣有其侷限性，若能運用新青安作為購屋誘因，勢必為一大助力。

不過陳炳辰也提醒，最近新青安審核已趨嚴，加上房價攀升，未來北北桃新成屋買盤與新青安的距離是否越來越遠，新青安效益是否持續，值得觀察。