觀光飯店讓利 搶救暑假旺季業績

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地震、颱風衝擊國旅與外人來台入境遊市場，加上國人瘋出國，觀光飯店「暑假旺季不旺」，城市觀光飯店與位在景區休閒度假飯店住房率下修1至3成，花東地區觀光飯店更跌到底。

為此，天成、晶華、力麗、雀客國際等酒店集團發揮連鎖優勢，整合跨域資源，紛紛推出「雙城雙館聯賣住房專案套裝」，除標榜不必連續入住，適用效期更自暑假向後延長，且將賣價下修期能「讓利救市」。

暑假是國旅旺季，去年受惠國旅大爆發，全台城市觀光飯店與休閒度假旅館暑假「價量齊揚」，一線指標性度假飯店周末假日平均房價破萬元，平均住房率逾9成者所在多有。不過今年因國人瘋出國，市場打回原形，4月地震、加上7月颱風，衝擊的不只是國旅市場，也嚇跑不少原本計畫來台旅遊度假的外國觀光客，導致暑假旺季不旺，全台觀光飯店住房率皆較去年衰退。

以受港泰與星馬旅客歡迎的台北西門町飯店為例，今年7月住房率落在50％至70％，較去年同期少了10至15個百分點；原本可望受惠三、四星級飯店向上推移效應的台北國際觀光飯店，7月住房率亦較預期下修。業者示警，8月將比7月更差，恐怕要到10月才會恢復常態。

受地震與颱風影響，休閒度假飯店市場今年暑假也是旺季不旺，台南指標飯店7月平均住房率普遍落在70％上下，較去年同期少了10至15個百分點。宜蘭更辛苦，7月住房率較去年同期少了20％，更有飯店7月全月住房率不到5成。

也就是後續展望度太模糊，具有連鎖優勢的飯店集團跨域整合資源，推出「雙城雙館聯賣住房專案套裝」，並下修房價，期能拚買氣、衝住房率。