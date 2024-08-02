中元檔期發威 綠乖乖銷量霸榜

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許多科技業在中元普渡時都會大量補貨綠色乖乖，意外讓綠色乖乖成為中元節檔期，量販超市通路最賣的休閒食品。根據家樂福統計，椰子口味的綠色乖乖長期霸榜休閒食品銷售冠軍，更是去年中元節檔期銷售榜首，北海鱈魚香絲也是長居老二。

家樂福去年熱銷休閒食品前十名榜中，第一名「綠乖乖」年銷達88萬包，第二名「北海鱈魚香絲」年銷81萬包，第三名「品客原味洋芋片」年銷近62萬罐，泡麵轉為零食乾麵的「科學麵20合1 Min家庭號」也拿下第四，接下來依序是品客洋蔥口味洋芋片、義美牛奶小泡芙、義美巧克力小泡芙、中祥自然之顏紫菜蘇打乾量販包、樂事組合包、旺旺仙貝經濟包等。

至於量販店傳統旺季的中元節檔期，去年熱銷前兩名的休閒食品從同樣是綠乖乖與北海鱈魚香絲，義美牛奶小泡芙排第三，其餘第四至第十名依序為華元大吉利超值包、科學麵20合1Mini家庭號、品客洋蔥口味洋芋片、義美巧克力小泡芙、樂事組合包、旺旺仙貝經濟包、可樂果原味量販包等。

零食業者聯華食品指出，中元節全台零食銷量居全年度的3成，多數以大包裝量販型態銷售最熱，而業界也會透過與IP聯名，或創新新口味來迎戰全年最大檔，像是旗下可樂果為搶攻中元檔期商機，除推出專為普渡拜拜設計的拜拜箱，還有滿足多樣口味的MiNi綜合限定包等。

大潤發也預期今年中元檔期在眾多優惠加持下，業績可較去年成長2成。