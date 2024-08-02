華城董座許邦福 獲頒台灣百強企業領袖

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飆股華城電機今年股價一度漲破千元，市值最高抵2,167億元，成為重電類股的千金股，加上今年營收及獲利預估都將續創史上新高下，獲中華徵信所評選為首次混合科技業百強王座，華城董事長許邦福更首獲2024哈佛商業評論頒發台灣百強企業領袖。

華城近兩年業績受惠台電強韌電網計畫釋單，加上美國許多電力公司跨海來台採購電力級變壓器等重電設備，外銷顯著成長。

華城表示，華城董事長許邦福因任內公司市值曾抵2,167億元新高，累計總股東報酬率（TSR）787％，平均每季EPS達2.7元，首次入選2024哈佛商業評論（Harvard Business Review）全球繁體中文版第五屆「台灣企業領袖100強」，就排名第40名。

華城強調，華城董事長許邦福帶領下，華城是國內電力設備產品線最為齊全、產品品質與專業售前、售後服務皆深獲國內外電力公司及工業用戶一致肯定與信賴，並以二級半高科技傳統產業自居，重視售前售後服務、更重視數位化智動化智慧工廠，成功從本土企業重電設備製造商轉型為國內知名綠能系統工程統包商，進而成為國際知名重電大廠。

華城指出，華城2023～2024年營收與獲利表現是公司成立55年來屢創新高，在天下雜誌評選為製造業成長最快前50家企業排名第16名，在資本市場更是重電業指標，無論在營收金額、電壓等級及容量都是國內重電外銷領頭羊。中華徵信所評選2024年版台灣混合500大科技業以及經營績效100「科技百強」名單，華城綜合得分91.17分，摘下首次混合科技業百強王。