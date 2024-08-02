台中海線3房 吸引雙北竹科客

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台中港特定區發展十年有成，中科二期計畫伴隨六大產業園區環繞，生活機能除了三井outlet、蔦屋書店與商店街廓成型外，Costco、IKEA也都傳來進駐利多，整體海線能見度不斷提升，除了在地買盤出籠，受惠重大利多補強磁吸效應，來自雙北、苗栗和竹科跨區置產的比率更明顯上升。業者指出，今年海線預售三房比二房還熱門，顯示民眾看好台中港特定區處於漲升段，後市可期。

根據內政部實價登錄資訊，目前台中市預售動輒6字頭起跳，七期、水湳坐8望9，不乏逼近百萬的成交案例，行情直乎追平新北。有產業與交通利多的台中港特定區，僅約西屯一半價，實價行情區間有著「1,400～1,700萬元就能入手正三房」的購屋誘因，對建設敏感度高的雙北客和竹科客群來說，到海線置產，就像碰到送分題。地產業者透露，今年海線三房四大主力客源，包括雙北置產族、竹科工程師、回流台商，與台中在地換屋首購族。

雙北置產族看好台中港科技產業園區、台中國際機場門戶特區、離岸風電產業園區、台積電中科二期1.4奈米擴廠計畫帶進的人口紅利，瞄準跨國企業外籍顧問、中科電子新貴等高收入租客需求，預期低基期房價有機會創造高出租投報，將資金效應極大化。因此，北部客在海線只認地段跟建商品牌力，一出手就鎖定保值性、轉手性和出租投報率最好的上市建商正三房。

來自竹科的工程師，對園區帶動房市成長很有經驗，跟著公司在中科布局的腳步置產海線潛力區，他們購買力強，加上工作隨時要on call，就近在台中港特區購屋是首選，挑房型也是直接指名三房，不僅能有更舒適的住所，也是置產抗通膨的首選。

台商資金回流購屋限制將自8月解禁，有搭機往返國際經商，和透過台中港走船運貿易的自營商，也鎖定具備「海空雙港」優勢的海線購屋。另外在地換屋和年輕剛需首購族，觀察海線十年發展變化，擔心未來換屋有貸款條件限制和房價追隨市區補漲，認為既然選擇從高單價小宅化趨勢的屯區輕移民到海線，不如一次到位買三房。

遠雄、長虹、麗寶、潤泰、聯悅等大集團紛紛瞄準中科外溢買氣，搶進台中港特定區，遠雄海線造鎮已銷售逾5千戶，近期推出壓軸第十期「遠雄星呈」，長虹推案也來到第三期，在人口進駐與商機蓬勃發展下，凹陷價格還有望繼續補漲。