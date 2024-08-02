社口犂記台式月餅 8/4訂購開跑

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社口犂記創始餅店，以台式月餅馳名海內外，傳承至今已130年了，從中山高速公路下豐原交流道，往神岡的方向直走大約一公里處，就可到達社口犂記，從店內陳設的老舊木製櫃檯和最原始的百年「犂記」招牌，代表著犂記薪火相傳與世代接棒的義涵。8月4日起，開始接受網路與現場訂購。

每逢中秋節前，總是大排長龍的搶購中秋月餅，除台式月餅外，漢式傳統訂婚禮盒也非常出名，各種訂婚禮餅，口味不同，味道獨特，是中部人訂婚送禮的最佳選擇。另外還有蓮子餅、麥芽餅、犂蒜餅、鳳梨酥、杏仁穌、牛奶豆沙、巧克力豆沙、漢式喜餅、素食系列餅類也大受歡迎。

社口犂記創始店仍維持傳統的經營方式，堅持父傳子、不找合夥人、不公開秘方，只做具有台灣風味的「漢式餅」，最具代表的台式中秋月餅，其特別之處是香甜不膩，口感與眾不同，採用傳統製法加上細膩的手工，每天現做出爐，確保鮮度和品質，以滿足顧客需求。

為了要嚴格控制餅的品質，提供顧客貨真價實的原味，不供應其他餅店銷售，是該店百餘年來的堅持。犂記的台式月餅製程嚴謹，綠豆等原料皆經過精挑細選，製法是將綠豆撥開去殼後，泡水後蒸熟，然後加糖一同攪拌成糊狀後切成小塊，再加入豬肉、蔥、芝麻等做成的餡，放入烤箱烘烤即成。豬肉、蔥熬煮過，特別香脆，綠豆與糖有一定比例，表皮烤後澄黃，入口即化、口感極佳。

社口犂記創始店目前由第四代張煥宗經營，遵循祖傳製餅技術，並不斷研究改良，發展出符合大眾口味的產品，是台中著名的地方名產之一，更是台中糕餅產業文化的重要資產。社口犁記傳承古法製造，至今還保留蒸籠松木桶等傳統設備，從古早味中創新。著名的台式月餅已傳承五代，香飄百年，甜而不膩，是許多企業送禮指定禮盒。訂購電話：（04）2562-7135，社口犂記網址：https://www.lj-cakes.com.tw。