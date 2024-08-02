迪晟全塑料氣動隔膜泵浦 耐酸鹼

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迪晟工業全新推出「1英吋全塑料氣動隔膜泵浦」，更適用於含有酸鹼或特殊化學成分的環境，避免因環境氣體造成泵浦外殼與氣室的腐蝕，最大輸送流量在驅動氣壓7Bar下可達到每分鐘168公升，容許顆粒可達到3mm，重量不到7.5公斤。

迪晟專業製造氣動隔膜泵浦，擁有歐盟CE、ATEX防爆認證及ISO 9001的品質認證。目前的產品出入口尺寸最小為3/8”，最大至2”，獲得多國多項專利，暢銷30多國，獲得客戶良好的評價與支持。

氣動隔膜泵浦以節能、易組裝、易保養為其優勢。「氣壓」是其主要運作能源，因無須電力，更可以在易燃易爆的場域或媒介下使用，無緊密滑動或轉動之組件，配合泵浦運轉時泵浦本體內之低流速、低剪切力，使氣動隔膜泵浦成為輸送帶有顆粒、磨耗性及黏性液體之最理想泵浦。可應用於自動化工業、汙水處理、採礦、造船、公營事業、油漆、紡織、陶瓷、電鍍、化工、電子、光電、建築業…等。

氣動式雙隔膜泵浦可允許長時間狀況下持續空轉，不會造成損壞。泵浦之輸出端可視需要而隨意關閉，則泵浦將於管路內部壓力平衡後立即自動停止，不會額外消耗動力，無過熱爆炸之危險，與電動泵浦相較下更為安全、耐用，其輪葉、轉軸、活塞皆不易磨損，亦可隨時用手動，遙控或自動控制方式視情況需要而隨意調整輸出量。還有更多款式，可上迪晟工業官網搜尋：https://www.tdspump.com/，洽詢電話：（04）2524-1051。