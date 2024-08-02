太星好視力LED檯燈 明亮柔和護眼

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

現代人無論是工作、讀書、娛樂通通都離不開螢幕，長時間在螢幕前處理生活與工作大小雜事，一盞好的檯燈非常重要，太星電工好視力LED護眼檯燈，明亮柔和燈光，可以長時間在螢幕前陪伴我們精彩生活。

一盞好的檯燈除了實用又具美感外，有兩個要件必須關注：一、光線明亮無暗角，依照國家CNS照明標準，書房的照度需求至少需要750～1,000Lux，充足的光線下才能清晰閱讀，而昏暗的光線不僅傷害眼睛，更降低學習效果。二、清晰鮮明無疊影，6,500K鮮明色溫能提振精神認真學習，而均勻明亮的照明範圍，使得閱讀有專注有效率。

太星電工推出好視力LED北歐風護眼檯燈及可根據需要夾於書桌或床頭的好視力LED北歐風護眼夾燈，光源採用大廣角LED燈泡，色溫設定6,500K，提供清晰鮮明的圖文呈現，提高閱讀專注力；通過國家CNS無藍光安全認證；照度達1,200Lux，能夠提供明亮均勻的照明區域，不產生疊影，維護視力健康。外觀搭配實木原素，魅力盡現，點綴生活空間；全機兩年保固，讓消費者購買使用更有保障，突顯產品的優良品質。

太星電工好視力LED，除了性能出眾外，歐風造型能搭配家居擺設，是陪伴我們精彩生活最佳選擇。太星電工網址：www.max-star.com.tw。