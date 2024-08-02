輝達發威 帶旺機器人概念股

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機器人概念股一覽

不讓特斯拉專美於前，輝達（NIVIDIA）於2024年SIGGRAPH電腦繪圖大會再升級機器人開發相關服務，帶旺台股機器人概念族群翻漲。與輝達合作密切的所羅門（2359）、聰泰（5474）、慧友（5484）均帶量攻漲停，達明機器人母公司廣明（6188）漲幅亦逾5％。

科技大廠輝達與特斯拉2024年積極布局人形機器人，台灣相關族群受惠。輝達創辦人黃仁勳預言，AI發展的下一波浪潮為機器人、人形機器人。繼今年第一季推出機器人通用模型Project GR00T後，2024年SIGGRAPH電腦繪圖大會上再次宣布，輝達將提供更完整的AI模型開發與運算平台，讓有意開發機器人的公司，可以縮短開發及訓練的時間。

輝達所提供的平台包括NVIDIA NIM推論微服務、NVIDIA Isaac Sim、NVIDIA OSMO、Omniverse及Jetson開發平台等。此次SIGGRAPH大會訴求的重點為，NIM可幫助機器人的學習及模擬，而OSMO則是運用雲端分散編排，減少訓練的負擔。

整體而言，輝達提供一系列的軟硬體平台和工具，幫助機器人開發商快速蒐集資訊、整合資訊、加速訓練，同時可以運用雲端分散編程負擔。

目前與輝達緊密合作的機器人開發商，包括AI與3D視覺的所羅門。該公司AI、3D視覺、機器人應用及IoT等相關營收貢獻，2023年時占比約24％，預期2024年將會有所增加和提升。

廣明旗下的達明機器人，除了運用輝達Isaac Sim平台，投入機器人相關研發，另一方面也導入數位孿生技術Omniverse打造虛擬工廠。達明機器人主要的產品為協作型機器人手臂，該公司6月營收年增114.76％，第二季及上半年營收均創歷史同期新高紀錄。

從安控起家的聰泰及慧友，因其影像辨識技術的基礎優勢，成為輝達Jetson平台合作夥伴，且順利轉型為工業電腦廠商，兩家公司均利用Jetson平台開發影像辨識相關軟硬體產品，在AI邊緣運算及智慧工廠領域取得先機。

聰泰31日公告第二季財報，表現亮眼，營收3.12億元，年增11.4％，本期淨利0.67億元，年增67％，單季每股稅後純益1.71元，優於去年同期的1.02元。

特斯拉7月初已推出Optimus第二代人型機器人，預計2025年先小規模生產在內部使用，2026年計畫大規模生產供其他企業使用。科技大廠先後積極布局機器人領域，台灣相關供應鏈後勢可期。