藏壽司股東有禮 優待券上看5,000元

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亞洲藏壽司（2754）1日公布今年「股東優待券」申請辦法，8月14日除息交易日前仍持股3,000股以上股東即符合資格，最高可領取總價值5,000元的股東優待券，並於9月5日起開放申請。

亞洲藏壽司指出，為感謝股東長期支持與愛護，今年除配發現金股息1.5元外，再加碼回饋「股東優待券」，款待股東到店體驗。亞洲藏壽司表示，凡在除息交易日8月14日前持股達3,000股的股東，可申請2張500元優待券，價值共計1,000元。持股達5,000股，可申請4張500元優待券，價值共計2,000元；持股達10,000股，可申請10張500元優待券，價值共計5,000元。申請期限從9月5日至10月4日。

以亞洲藏壽司1日收盤價105.5元計，等同投資31.65萬元買股，可領取價值1,000元的優待券，股東不無小補，再創市場話題。

亞洲藏壽司表示，自2021引進日本母公司股東優待制度，回饋股東優待券，連三年兌換率高達9成，股東用來店體驗，展現投資信心。亞洲藏壽司強調，股東優待券等同現金抵用券，適用於全台門市，單次消費不限張數抵用。

亞洲藏壽司受惠展店效益，加上暑假聚餐旺季加持，6月營收4.52億元、年增6.79％，上半年營收26.17億元、年增9.10％，雙雙改寫同期新高。

展望後市，亞洲藏壽司下半年持續展店，隨著台中海線最大千坪日式經典土藏屋「沙鹿中山路店」開幕，藏壽司兩岸展店數躍進60家大關，包括台灣57家、上海3家。