最壞已過 兩檔科技股外資寵

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兩大科技人氣股最壞已過

台股上市櫃企業進入財報密集公布期，人氣科技股台光電（2383）、中砂（1560）上季毛利率不如市場預期，但內外資看後市依舊積極，著眼下半年營運回溫，摩根大通證券給予中砂400元推測合理股價，高盛證券對台光電股價預期則直逼700元大關。

台股1日在台積電等大型權值股帶動下，強彈1.99％、收22,642點，不過，盤面上仍有部分個股受財報雜音干擾，股價不漲反跌，台光電與中砂就是代表性標的，所幸，各大內外資研究機構對下半年與2025年營運動能深具信心，法人預期，當財報短線利空消化、市場開始正視未來利多，股價可望開始反應基本面動能。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫在中砂財報前，先一步下修第二季每股稅後純益（EPS）與毛利率預期，替市場打預防針。他最新的觀點是，放眼下半年，受惠3奈米製程為主的先進製程鑽石碟需求，加上中砂經營管理階層對ABU與SBU業務展望正面，看好毛利率將比上半年進步。

摩根大通強調，中砂得益於在既有客戶的市占分額持續提高、贏得新客戶的潛在利多，加上產品組合優化與混合單位售價、毛利率成長，維持「優於大盤」投資評等。

高盛證券針對台光電指出，台光電第二季毛利率遜於市場預期，主要是因為產品組合較差與銅價高漲，然台光電同時展現了強大的成本控管能力，營業費用占營收比例比市場估計來得低。台光電第三季受惠產能利用率上升到滿載程度、800G交換器需求需求更佳，伴隨AI伺服器營收成長，本季營收可望比第二季成長9％；同時，毛利率將從第二季的27.4％，上升2個百分點、至29.4％。

摩根大通證券進一步說明，因台光電第三季產能利用率極度吃緊，將有助提升定價能力，因而調升對台光電今、明年營收預期。在即將到來的GB200上，摩根大通預期，台光電將是運算匣（compute tray）的次要供應商，也是交換器匣的主要供應商。

外資看好，台光電獲利呈連年增長態勢，今年EPS成長超過7成、至28.38元，2025、2026年EPS持續上升到34.3元與42.76元。