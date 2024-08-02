凱基證券 打造頂級財管服務

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凱基證券致力提供客戶全方位財富管理服務，力拼為台灣和亞太地區的投資人提供理財首選方案，領先大中華區金融機構，為台灣首家與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner建立戰略合作夥伴關係，推出「理財規劃系統」，全面升級凱基證券理財規劃及資產配置服務。

凱基更是首家複委託業務可委託國內集保的證券商，提升投資人外國資產的安全保障；並透過強化亞太財管業務團隊，發揮傲視同業的跨地域投資優勢，持續打造國際頂級財管服務，並以豐富且完整的財管商品及專業服務，滿足客戶多元需求。

凱基證券總經理方維昌表示，凱基深耕財富管理市場，秉持「不替產品找客戶，是替客戶找產品」理念，滿足不同階層客戶多元化理財需求。

方維昌指出，凱基布局亞太地區多年，在台灣、香港、新加坡、印尼、泰國等地皆設有據點，為提供亞太客戶更卓越的財管服務，凱基證券香港8月1日延攬魏志傑加入國際財管團隊，持續擴大亞洲財管市場市占。

凱基證券香港行政總裁黃浩泉指出，魏志傑曾擔任麥肯錫管理顧問，也曾服務於摩根大通逾15年，擔任亞洲區主管負責督導新加坡及東南亞業務，未來將借重其豐富專業的金融經驗，帶領國際財管團隊，發揮跨區域交叉合作優勢，提供客戶量身訂製的財務諮詢與解決方案，實踐凱基戰略目標。

凱基持續提供領先市場的服務及商品。為滿足喜愛程式交易的客戶投資需求，領先國內券商同業推出「美股即時行情API串接服務」，讓投資人享受來自美國納斯達克證交所的即時市場報價，更有效率執行量化交易策略。

而因應ESG相關的投資題材已成市場重要趨勢，凱基也台灣首家券商推廣綠色結構型債券及社會責任結構型債券，幫客戶抓住國際永續投資趨勢。

凱基證券打造以客戶為中心的財管服務，卓越表現屢獲肯定，包含今周刊「財富管理評鑑」特優等10項大獎、財訊雜誌「財富管理大獎」最佳財管獎等5大獎及旺旺中時「金融服務評鑑」樂齡友善獎等3大獎，凱基香港也奪得信報「顯卓私人財富管理大獎」，為唯一連3年獲此殊榮的券商。未來凱基將展現集團ONE KGI的市場競爭力。