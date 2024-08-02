護國神山續當主角 台股季線有守

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盤勢觀察：7月的台股讓投資人又喜又悲，喜的是指數在7月創下24,416點新高點，悲的是單月出現下跌3.62％，終止台股連五月上漲的情況，由於出現本波高檔較大的拉回幅度，可預期的是，整理期將會拉長以重新建立信心，季線也成為近期觀察重點區。

投資策略：本波台股7月大幅拉回一點都不意外，除了先前是大漲之外，另就是市場預期日圓將升息，使得日圓上升，全球資金一度又因短期因素而出現不同流向，無獨有偶地，主計總處發布第二季經濟成長率概估為5.09％，較5月預測數5.18％減少0.09個百分點，主因商品出口擴增力道不如預期，所幸的是企業投資步調加速，資本形成表現優於預期，抵銷部分降幅。

另外，上半年經濟成長率為5.81％，第一季為6.56％，如果各季經濟成長率預估值不變，今年經濟成長率為3.91％，較5月預測的3.94％減少0.03個百分點，如果以這樣數據分析，台股拉回整理就為正常現象。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注7月營收或第二季營運財報較強者後續發展，從先前7月營收、第二季財報及部分公司法說會公布內容來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有AI、半導體、PCB相關族群、工業電腦、電子周邊零件、重電、設備、能源、紡織、金融、營建與部分生技醫療業者等產業公司，但由於有些公司先前股價上漲過大，正在調整股價合理性當中。

雖然長期市場焦點台積電法說會提出正面說法，但法說會前已有股價大漲，因此反而出現不漲拉回，國際股市個股也是如此，然其目前仍是無競爭對手，因此個股的股價儘管有拉回，但中長期仍有機會再回到應有的表現。

其二是持續關注業績與高息股，儘管本波指數拉回快速，但個股股價走勢都永圍繞在「業績」與「高息」二個字眼，尤其來到半年報公布後半個月更是要留意這一點，近期股價有拉回者，積極型投資人可選擇業績較佳者，包括AI或大型權值股，保守穩健型投資人則以配息角度布局，「買黑不買紅」將是在22,500點附近必要的操作心態。

操作建議：留意兩點，1.短線KD指標低檔剛上揚中，9周KD指標高檔略下彎，大盤走中期整理，而9日KD指標剛在低檔23.3附近向上交叉，預期短期指數有機會再續反彈，不必再悲觀。

2.MACD柱狀縮歛中，台股近期漸回穩，MACD柱狀縮歛中，因DIF與MACD仍在下彎中，所幸仍在0軸附近整理，仍是多方格局，近期留意是否有機會出現向上交叉，而觀察大盤跌深反彈力道。