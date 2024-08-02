采鈺上季EPS 勝過去年全年

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采鈺近六個季度營收獲利

采鈺（6789）受惠於影像感測器產品畫素與尺寸升級，加上大陸手機零件國產替代化，第二季稅後純益約4.24億元、季增133％，每股稅後純益（EPS）1.34元，賺贏去年全年EPS。展望第三季，董事長關欣表示，手機零組件進入季節備貨高峰，大尺寸、高畫素影像感測器需求增加，而龍潭廠全面投產，營收會有高個位數的季增率，第四季審慎樂觀。

此外，采鈺1日公告大股東台積電改派法人代表，法人董事由台積業務開發處資深處長劉信生改為特殊技術業務開發處資深處長李健欣，即日起生效。

采鈺第二季合併營收24.53億元，季增16.3％、年成長26.6％，毛利率約29.6％，年增、季增約10個百分點，營業利益約4.79億元，季增135％、年成長209％，稅後純益約4.24億元，季增133％、年成長135％，每股稅後純益1.34元，寫下近8個季度以來高點。

展望第三季，關欣表示，因應下半年手機新機推出及消費旺季，零組件進入季節性備貨高峰，AI手機、摺疊手機增添市場換機意願，市場需求穩定成長，第四季季對季和緩，審慎樂觀看待。

今年車用CIS需求恢復，采鈺車用CIS上半年營收年成長率70％。關欣表示，下半年因客戶庫存回到健康水準，預期需求穩定。車用CIS升級不如手機快速，往800萬畫素前進，在電動車滲透、輔助駕駛趨勢下，車用CIS需求還是穩定成長。

安控CIS庫存調整暫告一段落，上半年安防應用營收成長，下半年成長明顯。CIS畫素增加，攝像機配備多顆鏡頭，成為市場主流，由於人的辨識、車子辨識、車牌辨識等需求增加，擴大覆蓋範圍。

矽光子CPO是公司進軍的目標，可以分成幾個面向來看，光轉電、電轉光部分，還有光的傳輸上。此外，機器人、無人機的布局方面，家用如掃地機器人，有些客戶把CIS用在割草機上，配合客戶做相對應開發。無人機對CIS需求要求更高，飛在高空觀察地表，晶片尺寸更大，采鈺也開發了相對應技術，提供客戶量產使用。至於是否漲價，關欣指出，新產品上市，隨著製程更先進，價錢有往上調的空間。

另一個情況則是龍潭廠產能開出，新產能成本比較高，也跟客戶溝通，希望有比較高的價錢。調漲報價讓客戶有更多產能爭取市場，這也是雙贏的情況。