大豐電上半年營收 創同期最佳

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大豐電（6184）1日董事會通過上半年財報，營收10.5億元，較去年同期成長2.4％，交出歷年同期營收最佳成績單，每股稅後純益（EPS）1.69元。

大豐電董事長張銘志表示，預計明年第一季，經營區100％全面舖設光纖到府（FTTH）網路，為有線電視業者唯一全區FTTH光纖到府，今年及明年初規畫啟用全新GPON、網路核心骨幹及連外頻寬擴增，寬頻上網服務全面再提升。

大豐電發言人劉家君指出，旗下「大大寬頻」主打上下行對稱頻寬及多元資費方案，隨著AI時代來臨，預期500M/1G的頻寬產品將成為家用寬頻標配速率。為因應此趨勢，大豐電預計年底改款WiFi-6 ONT，藉此提升WiFi功率與傳輸效能。

OTT平台部分，自引進t.Gateway 4K雙模機上盒後，大豐電陸續引進HBO GO、Amazon Prime Video等國外知名OTT平台，並已著手開發新款4K雙模機上盒，為引進更多國際OTT內容預做準備。大豐電也將在8月14日舉辦今年第二場法說會。

大豐電上半年寬頻用戶達16.6萬戶、年增6.1％，並較去年同期淨增9,560戶，新用戶選擇高速寬頻的比重達6成，整體寬頻營收亦較去年同期大幅增加18.1%達3.9億元，占合併營收36.9％。2020年底申裝大於360M頻寬之用戶僅7％，今年上半年已逼近40％。

張銘志說，產業布局AI已成趨勢，造就多元AI平台及生成式AI應用光速成長，企業對於頻寬及寬頻網路擴容需求強勁，帶動寬頻用戶快速成長，光纖寬頻網路就是進入AI時代無法取代的必要條件。

大豐電預見網路發展趨勢，一開始便選擇光纖到戶（FTTH）擴建寬頻網路。截至7月底，纜線數據機（Cable Modem）寬頻用戶僅佔寬頻總戶數約1.1％，預計明年第一季達成經營區100％ FTTH，為有線電視業者唯一全區FTTH光纖到府，其中，大豐電高雄經營區寬頻滲透率已達86.4％，預計年底前站上90％，明年年中達成寬頻滲透率100％。