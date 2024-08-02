毅嘉7月營收新高 Q3可望登高峰

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毅嘉（2402）1日公布7月營收，在客戶穿戴及車用產品需求強勁帶動下，單月營收來到8.68億元，較去年同期增加12％，續創新高；觀察7月各主要產品營收，其中軟板整合元件約6.8億元；機構整合元件約1.89億元。展望第三季度營運，毅嘉指出，車用及消費性電子產品客戶的需求可望步入市場旺季水準，預期將可帶動營運續攀高峰。

毅嘉第二季營收約23.83億元，季增19％、年增15％；在產品組合優化助攻下，毛利率達18％，順勢帶動第二季獲利增溫，稅前盈餘達2.11億元，年增47％，單季獲利創十年來新高。今年上半年營收則為43.83億元，年增10％，毛利率為16％，稅前盈餘為3.18億元，年增70％，上半年整體營運呈現三率三升的態勢。

展望下半年營運，毅嘉表示，雖然今年歐美的電動車需求放緩，但是全球車市仍然堅韌，並穩定成長；汽車產業持續邁向智慧化，同時電動車、自動輔助駕駛（ADAS）仍為長期趨勢，將持續為公司營運帶來機會。該公司已經耕耘車用產品多年，下半年度的營運可望在車用產品穩定需求帶動下，持續穩健成長，並挑戰新高。

另外，因應客戶需求及全球供應鏈重組，同時也為了減緩地緣政治影響，毅嘉表示將持續擴張全球產能，位於馬來西亞居林高科技園區的生產基地已在7月10日開始動工興建，預計最快2025年底可投入試產營運。

毅嘉透露，馬來西亞新廠會先以車用、光通訊模組產品為主，未來三年預計投入30億元的資本支出，繼續擴建馬來西亞新的生產基地。

法人預期，毅嘉全年度的營運將可望逐漸增溫，第三季營運將優於第二季，而全年高峰會落在第四季。