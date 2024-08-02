台光電 再發二筆無擔保轉換債

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銅箔基板廠台光電（2383）第二季繳亮麗財報成績單，為充實營運資金、償還銀行借款，台光電董事會決議發行二筆無擔保轉換公司債（CB），CB6、CB7均以30億元為上限，並分別採詢價圈購、競拍方式募資，董事會通過之後將於近期送件。

由於台光電為純度很高的GB200供應鏈，二筆大型CB發行計畫引人遐想，整體募資規模在PCB供應鏈中，將僅次於臻鼎-KY（4958）在今年初發行的4億美元海外可轉換公司債（ECB），台光電表示，CB6、CB7可望於近期送件。

據台光電公告資產負債表，截至第二季底為止，公司現金及約當現金達135.1億元，負債比率約56％。

台光電2024年上半年每股稅後純益達12.83元，為今年第一家累計獲利突破一個股本的PCB供應鏈，上半年獲利年增率達197.97％。

此外，台光電今年將配息10元，配息率61.2％，董事會決議通過8月29日除息，於9月27日發放現金股利。

台光電在財報新聞稿中指出，隨著大型資料中心不斷擴張，人工智慧及雲端服務需要大量運算和數據處理，業者對於800G交換器提供高傳輸速度的需求日益增加，台光電延續在400G交換器低損耗材料的技術暨市場領先地位，率先出貨給國際一線大廠，並持續增加在800G交換器低損耗材料的市場份額；台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及美系新手機材料三大成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，對營運持續抱持樂觀態度。