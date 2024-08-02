瀚宇博、精成科Q2報喜 年季雙增

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PCB板廠瀚宇博（5469）、精成科（6191）公布第二季財報，繳出年、季雙增獲利成績單，EPS分別達2.75元、3.06元，雙雙超越IC載板廠欣興（3037）、景碩（3189）的EPS數字。

由於AI PC將帶動HDI需求及推升PCB層數，瀚宇博、精成科有望受惠。

精成科為瀚宇博持股40％之子公司，第二季營收達56.81億元，隨著營收回升，精成科第二季稅後純益8.63億元，季增48.05％、年增33.45％，單季每股稅後純益1.82元；累計精成科上半年稅後純益14.46億元，年增16.61％，每股稅後純益3.06元，上半年EPS暫居PCB板廠之冠。

精成科重要子公司ELNA今年辦理現金增資馬幣7,743萬元，進行擴產及充實營運資金，馬來西亞新廠可望於9月落成啟用，不僅提供客戶第三地製造產能，亦可望開始挹注營收。

瀚宇博也公告第二季財報，隨著單季營收大幅成長至104.01億元，約當季增12.44％，單季稅後純益9.26億元，較上季勁揚75.96％、年增15.98％，單季每股稅後純益1.75元累計瀚宇博上半年稅後純益14.51億元，年增3.64％，每股稅後純益達2.75元。

隨著PCB板廠陸續公布財報，IC載板廠僅AI需求獨強，尚未步入全面性復甦，即使消費性電子已呈現季節性成長趨勢，但上半年財報遜於預期，致獲利排名相對遜色。