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富世達 帶量攻漲停板

富世達（6805）1130801(日線圖)
富世達（6805）1130801(日線圖)

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富世達（6805）受惠於大客戶推出折疊新機，並傳出將在9月推出三折機型，加上積極介入伺服器滑軌領域，1日伴隨台北股市大漲逾400點，加以富世達短線修正幅度已大，富世達帶量衝上漲停板，收盤價783元，順利突破月線反壓區，成交量4,544張，亦創下近期最大量能。

富世達今年上半年累計營收34.3億元，年增49％，其中第二季營收17.19億元，季增0.47％，公司已於日前公告將於8月14日除息5.5元，並於8月8日召開董事會通過第二季財報。

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