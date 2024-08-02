雙利多加持 隱眼股Q3進補

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隱形眼鏡族群上半年營運概況

日圓升值、旺季效應雙利多，隱形眼鏡族群第三季營運將大進補，除精華（1565）矽水膠新產品出貨日本可望加快腳步外，視陽（6782）產線稼動率可望拉升至9成以上，上半年EPS已達12.62元的晶碩（6491）預期營運正面，都為單季業績添加成長動能，並看好將延續至第四季。

法人表示，日本是隱形眼鏡族群主力市場，日圓升值有利客戶拉貨意願。受該利多面激勵，該類股1日股價全面上揚，類股股王晶碩以436.5元作收、漲幅4.05％居冠，視揚、望隼漲幅也逾3％，精華漲1.13％、收178.5元。

率先公布半年報的晶碩，第二季營收16.38億元，較去年同期雖微減1.4％，惟因公司不做價格競爭，在較佳的產品組合及產能利用率下，毛利率衝上58.06％新高，稅後純益4.75億元、年增29.8％，EPS達6.08元；累計上半年毛利率57.9％，較去年同期增加逾6個百分點，稅後純益9.85億元、年增40％，EPS達12.62元。

受惠亞洲矽水膠鏡片和功能型鏡片崛起，晶碩、精華、望隼、視陽等四家公司今年都以該產品的市場拓展為目標，其中日本更是兵家必爭之地，而日圓升值將有助日本客戶下單布局，成為該族群下半年重要成長動能。

晶碩日本日拋矽水膠透片產品今年第二季拿證，將成為下半年業績助力，第四季可望拿到彩片銷售許可，明年則是大陸。法人仍看好該公司第三季營收轉強，在雙11拉動下，第四季攀全年高峰，年度營運保成長曲線。

視陽因日本代工客戶和自有品牌都採日幣計價，日圓升值對營運有利。受惠第二季季新產能開出，且旺季帶動市場需求增溫，第三季稼動率可望拉升至九成以上。

上半年業績還處於衰退的精華，原先日本客戶是規畫在去年下半年推矽水膠新產品，但日圓走貶，讓上市計畫一再遞延，預期日圓回升後，將有助新產品上市，第三季起營運將逐步回溫。

望隼今年布局日本市場以推廣散光、多焦、二代濾藍光鏡片市占為主，上半年散光彩片已出貨給日本一級品牌，明年第一季會推出矽水膠產品。