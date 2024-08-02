受益台電訂單 大亞Q2 EPS唱高調

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大亞近年營收獲利

大亞（1609）線纜本業因台電強韌電網計畫持續釋單受益，參與建置太陽能光電案場陸續併聯發電且貢獻收益，加上國際銅價上漲，推升第二季每股稅後純益（EPS）達1.24元，創同期新高；上半年EPS為1.58元，改寫同期次高。大亞目前線纜在手訂單還有50多億元，預期今年營收可勝過去年。

大亞1日董事會承認第二季財報，第二季合併營收76.17億元，營業利益4.43億元，稅後純益9.15億元，EPS從去年同期的0.69元攀升至1.24元。上半年合併營收143.16億元創同期新高，營業利益9.08億元，稅後純益11.60億元，EPS為1.58元，改寫同期次高。

大亞主管表示，上半年營收、本業獲利成長，主因是台電及一般民間企業出貨增加，加上國際銅價上漲所致。此外，大亞集團在台南七股等地建置太陽電光電案場開始認列收益，推升本業獲利達9.08億元。

大亞主管指出，大亞及子公司大亞創投去年上半年陸續處分穎崴（6515）及保瑞（6472）兩檔股票，獲利至少18億元，加上持有穎崴、保瑞及台汽電（8926）等股票認列未實現金融評價利益，去年業外收益達22.97億元，今年第一季降至近0.39億元。

大亞創投去年7月至今年6月陸續處分346張穎崴股票，每股平均成交價格886.03元，交易總額3.07億元，處分利益近0.53億元，加上第二季穎崴等檔股票股價回升，認列未實現金融評價利益，總計業外收益8.27億元，是上半年獲利創同期次高的主因。

大亞線纜事業近期拿下台電七股至南科9萬多米線纜標案金額10多億元，已交貨6萬多米，剩下3萬米的161KV超高壓線纜（金額4億元）未來陸續交貨。大亞目前在手訂單至少50億元，樂觀全年業績勝去年。