颱風攪局 中鋼7月出貨受挫

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中鋼今年出貨量

中鋼（2002）受颱風攪局、市況鈍化等因素影響，1日公布7月出貨量僅87.3萬噸、月減4.69％，創下今年單月新低紀錄。中鋼指出，出貨量下滑係因7月下旬凱米颱風過境，導致外銷出貨量大減，不過中鋼強調，目前訂單量維持正常水準，且下半年仍有美國降息、日圓升值等正面因素，對下半年鋼市不悲觀。

根據中鋼統計，7月出貨量為87.3萬噸，不僅是今年以來的最低紀錄，也是去年8月以來新低，比起6月的91.6萬噸減少4.3萬噸，月減4.69％，其中中鋼出貨62.1萬噸、中龍出貨25.2萬噸。若以內外銷來看，內銷51.1萬噸其實比6月增加，但外銷36.2萬噸則比6月少7.8萬噸。

中鋼原本設定的7月出貨量目標為93.5萬噸，最終未能達成，主要原因就是在氣候因素。中鋼表示，7月下旬的凱米颱風打亂出貨的期程，連續放了三天颱風假後緊接著又是周末，裝載出貨大受影響，7月整體出貨量也減少。

不過中鋼表示，雖進入傳統淡季的第三季，不過在專案搭配得宜的狀況下，目前接單量仍穩定，遇到氣候因素難免會出現出貨遞延的現象，此外包括航運船期也可能影響出貨量，不過都還在可接受的範圍內。

中鋼認為，第三季的接單與出貨量應會維持在260萬～265萬噸左右，而近期鋼市利多因素逐漸浮現，例如9月升息的態勢愈來愈明顯；日圓升值也對國內出口有利，對於下半年不看壞。

中鋼1日股價小跌0.05元、收23.15元，成交量1.48萬張，較前一交易日萎縮。