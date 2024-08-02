演唱會經濟旺 華研H1大豐收

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華研音樂（8446）受惠演唱會經濟唱旺，今年第二季稅後純益1.68億元、年增28.1％，每股稅後純益（EPS）達3.19元；累計上半年稅後純益3.17億元、年增50.8％，EPS為5.98元。

華研透露，下半年歌手林宥嘉繼續在大陸、新加坡、東京、馬來西亞等地巡演，動力火車也會在大陸各城市接力開唱，累計華研今年國內外演唱會舉辦場次數將首破40場大關。法人估，隨演唱會達到規模經濟，在營運成本固定下，華研新增營收都將轉為獲利，再加上業外收益等，全年有望大賺逾1股本，獲利創新高。

華研董事會1日通過第二季財報，單季合併營收4.01億元、年增31％，營業利益1.5億元，稅後純益1.68億元，EPS為3.19元；上半年合併營收6.58億元、年增19.5％，營業利益2.91億元，稅後純益3.17億元，EPS為5.98元。華研表示，上半年獲利年增逾5成，主要受惠演唱會需求不斷，上半年演唱會場次達17場，挹注營收與獲利。

在業外部分，鑑於持有股票升值及匯率變動因素，上半年累計金融資產評價利益0.3億元、外幣兌換利益0.4億元，加以投資性不動產租金收益，上半年業外淨利0.9億元，年增1,018.9％。

綜觀上半年，林宥嘉《idol》巡迴演唱會自1月在北京登場，陸續前往廈門、上海等地巡演；動力火車《都是因為愛》巡迴演唱會自4月起，在馬來西亞、高雄、上海、新加坡等地舉辦，雙雙推升演藝經紀營收。