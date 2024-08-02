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三地開發 續創歷史新高

三地開發（1438）1130801(日線圖)
三地開發（1438）1130801(日線圖)

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三地開發（1438）1日開出平高盤之後，10時30分左右即亮燈漲停並鎖住至終場，收漲停價95元，續創歷史新高。

從日線來看，三地開發去年底即現漲勢，經過二大波段的上漲，從7月12日突破前高後便一路飆漲，7月23日到8月1日股價從70.30元拉至95元，漲幅高達約35％，股價一路沿著5日均線挺進，由於三地開發也是屬於高雄營建股整體飆漲的族群之一，在此氛圍之一，未來的變化，很難單以個股技術分析判斷，而是繫於主力的態度，以及整體族群興衰。

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