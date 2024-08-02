高鋒 外資敲進股價點火

高鋒（4510）目前在手訂單2.5～3個月，市場預期今年獲利有機會逐季增長，日前發動一波攻勢後休息，1日獲外資敲進789張點火，開盤9分鐘即攻上漲停價34.80元，經過換手整理後，再度亮燈漲停鎖死至終場，大漲3.15元收盤，創波段新高。
7月股價漲幅過大，遭列警示股，公布自結5月EPS為0.08元，4、5兩個月EPS為0.13元，前五月EPS為0.14元。在手訂單金額還有3、4億元，上半年合併營收8.55億元，年減6.99％，力拚今年營收至少與去年持平，獲利優於去年。
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高鋒（4510）目前在手訂單2.5～3個月，市場預期今年獲利有機會逐季增長，日前發動一波攻勢後休息，1日獲外資敲進789張點火，開盤9分鐘即攻上漲停價34.80元，經過換手整理後，再度亮燈漲停鎖死至終場，大漲3.15元收盤，創波段新高。
7月股價漲幅過大，遭列警示股，公布自結5月EPS為0.08元，4、5兩個月EPS為0.13元，前五月EPS為0.14元。在手訂單金額還有3、4億元，上半年合併營收8.55億元，年減6.99％，力拚今年營收至少與去年持平，獲利優於去年。
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