亞光Q2賺贏去年同期 H2續強

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亞光近五個季度營運表現

亞光（3019）1日公布第二季財報，在車載鏡頭出貨帶動下，第二季稅後純益達4.46億元，年增50％。展望未來營運，亞光表示，會聚焦三大發展契機掌握市場先機；法人認為，隨著車載鏡頭持續出貨，加上市場庫存逐漸去化完畢，下半年營運有望繼續成長。

亞光第二季營收、獲利同步走高，單季營收為56.13億元，季增31％、年增26％，每股稅後純益（EPS）1.59元；上半年累計營收達99.02億元，營業毛利16.39億元，淨利7.46億元，歸屬於母公司業主淨利5.56億元，EPS為1.99元。

展望今年營運，亞光指出，雖然全球經濟仍面臨許多不確定性，不過市場庫存正逐步去化，公司會聚焦三大發展契機，分別是與LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場；擴大菲律賓廠生產規模；以及布局Metalens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，其應用可涵蓋手機的臉部辨識以及AR的光波導（WAVE GUIDE），以此先進光學技術搶占未來先機。

亞光董事長賴以仁先前於法說會中表示，今年主要成長動能預估將來自兩大領域，分別是數位相機和車載鏡頭。車載鏡頭方面，去年每月鏡頭出貨量約50萬顆，今年訂單能見度高，從目前到10月的訂單來看，每個月出貨量可達約100萬至110萬顆，明顯成長；且由於車載鏡頭進入大量生產階段，有助於良率提升，也會帶動較好的毛利空間。

數位相機部分，賴以仁補充，亞光提供隨身型數位相機光學變焦解決方案，由於有很多日本大廠退出該市場，去年總出貨量為86萬台，今年預計可達100萬台。另外也有布局潛望式鏡頭，目前手機廠商主要聚焦兩大部分，分別為多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦，這兩種亞光都有布局。