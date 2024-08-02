受惠產品組合佳 明基醫Q2財報亮

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明基醫近四季營運

明基醫（4116）1日舉行董事會，會中通過第二季財報，受惠於較佳的產品組合，第二季營收、毛利率、獲利都較去年同期增長，毛利率站回30％水準。累計上半年稅後純益為5,190萬元，較去年同期成長28％，每股稅後盈餘純益為1.16元。

明基醫第二季合併營收為11.8億元，較去年同期成長5％，毛利率回到30％的水準，營業利益8,380萬元，年增14％，稅後純益約2,920萬元，年增63％，單季每股稅後純益為0.66元。

明基醫上半年合併營收為22.3億元，較去年同期成長約2％，毛利率30％，營業利益1.4億元，相比去年同期成長61％，稅後純益為5190萬元，較去年同期成長28％，累計上半年每股稅後純益為1.16元。

展望下半年，明基醫指出，除現有產品線業務外，持續推動上海設廠及取證。

印度方面，明基醫原本已是印度手術室設備進口第一品牌，今年結合印度策略夥伴攜手建立生產基地以符合印度政府「在地製造」政策，下半年將持續擴大印度製造生產基地，並規劃推動高階技術進入印度市場。印度醫療器材的供給高度仰賴進口，市場上大約80％的產品來自國外，印度政府推動「2023年國家醫療器材政策」，預計產值從2023年的110億美元提高至2030年的500億美元。

佳世達集團今年醫療事業營運展望樂觀，旗下明基醫院赴港申請掛牌上市，醫材持續擴展海外市場布局。集團在東南亞佈局逐步拓展，泰國生意從洗腎開始，擴充到捐血相關，明基醫在泰國也有超音波、耗材等生意。佳世達集團下一步要複製泰國的成功模式，搶進印尼和越南市場。