碳交所推動自然碳匯與碳權

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臺灣證券交易所暨臺灣碳權交易所董事長林修銘於一場論壇致詞指出，自然碳匯已成為全球淨零轉型的關鍵解方，未來農產業不僅是碳移除的主要來源，也是碳交易市場中的重要參與者。環境部長彭啓明致詞也表示，現階段先施行碳費制度，最終將走向總量管制及交易。

碳交所、證交所與中興大學於台中共同舉辦首屆「2024淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇」，由環境部及農業部領軍指導，南畝王生技擔任執行單位。此次論壇吸引超過250位農業相關業者團體共襄盛舉，並開放線上直播讓關心自然碳匯議題的民眾即時參與。

林修銘致詞表示，碳交所作為國內唯一的碳權交易平台，期待能夠幫助本土自然碳匯碳權發展，協助台灣農產業淨零轉型，並助力友邦進行相關自然碳匯開發，與世界共同因應氣候變遷。

彭啓明致詞時說，淨零轉型是台灣一定會前進的未來，且由賴清德總統帶領各部會推動，農業是實現淨零排放的重要一環，自然碳匯的潛力不容忽視；並透露，現階段台灣先施行碳費制度，後續會提供經濟誘因機制，最終將走向總量管制及交易。

彭啓明強調，未來排碳有價將成為常態，環保永續概念不斷在各個產業滾動翻轉，並鼓勵各界與碳交所合作，並由政府擔任槓桿角色，共同建構碳經濟生態系。

中興大學副校長周濟眾表示，以農業起家的興大為因應不可抗拒的淨零趨勢，承諾於2040年達到淨零，藉著豐沛的農產業技術、研究及人才資源，近年陸續成立永續淨零辦公室及相關研究中心，深入研究氣候衝擊、增匯及碳匯方法學等，未來將全力配合政府各部會，持續推動自然碳匯等永續行動。

南畝王生技執行長林宗富擔任綜合與談引言人，與產官學專家共談「臺灣碳交易市場的演進與未來發展」議題。彭啓明說明，我國碳費子法8月底將正式上路，初期碳費費率不會太高，同時會提供企業多一些自主減量計畫填報時間。

碳交所總經理田建中表示，碳交所將於今年10月配合環境部政策啟動國內碳權交易平台，農業將是未來潛力賣方。另外，他透露，本次巴黎奧運注重永續、積極減碳，運用九個國際自願性碳權幫助實現其減碳目標，且其國際碳權篩選標準與碳交所不謀而合，並打趣碳交所的選案是「奧運等級的碳權」。

農業部資源永續利用司莊老達司長則從「智慧韌性，永續安心」的政策角度出發，協助台灣農業實踐碳排減量、碳匯增量，並於農業經營專區導入永續發展措施作為先導，未來拓展至所有國土農業用地，朝2040年增匯1,000萬公噸的目標邁進。