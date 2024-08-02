00632R擬反分割 10/17決議

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

元大台灣50反1（00632R）預計進行反分割，將於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，使淨值回歸至市場習慣交易區間，並使市價更貼近淨值波動，若決議通過且完成，將是台股史上第一次進行反分割的ETF。

00632R於2014年10月與元大台灣50正2同步掛牌上市，是與元大台灣50搭配的槓桿、反向型ETF。近年隨著台股行情變化，至7月31日為止，00632R每單位淨值為3.49元。元大投信考量市場習慣的交易價格區間，使市價更貼近基金淨值波動，維持基金長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行反分割作業。

00632R經過反分割後，每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。

若執行反分割議案通過，00632R將以受益人會議當日收盤淨值為基準，採回到發行價20元以上的最小整數倍為反分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。例當反分割倍數為6倍時，每單位淨值會乘以6，而持有股數會除以6，依此類推。

00632R進行反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市ETF買賣價格未滿50元時，採0.01元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢表現，進而降低潛在交易成本。

元大投信指出，00632R持有人於9月23日起將收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成，惟須留意電子投票時間為9月24日至10月14日止。