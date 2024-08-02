欣陸甩低迷 H1營運回溫

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欣陸三大事業H1營運概況

欣陸投控（3703）受惠建案與環工動能足，擺脫首季低迷，上半年營運明顯改善。旗下大陸建設次季銷售規模突破100億元表現亮眼，欣達環工7月取得南科新案後市看好，兩大事業均有營運指標創歷史新高。

欣陸1日舉辦法說會，執行長張方欣表示，大陸建設截至第二季底營收存量達到217億元，創成立以來新高，次季銷售規模就超100億元，且尚有土地存量與其他規劃合建案未納入計算。

張方欣指出，大陸建設第二季有拿到新合建案，旗下案子「和陸寓邸」開始交屋，開售的住宅專案「衡沐」銷況很好，目前成屋4個案子剩餘可售金額規模約75億～85億元。

張方欣表示，旗下規模最小的事業欣達環工近期發展強勁，上半年營收大增58％約30億元，稅後純益增28％約2.76億元，兩指標均創下同期歷史新高。

欣達環工還在7月取得南科嘉義園區污水處理廠工程，合約金額27.6億元，預計興建2.5年、營運代操3年。張方欣指出，該案是公司第二次從國科會科學園區管理局拿案，主要為台積電封裝廠設置污水設施。近年受益科技廠環工很有發展空間，收穫污水處理案有利後續取得相關再生水廠案，目前欣達有不少污水處理專案，望後續接到更多再生水廠案。

市場關注欣陸出售寒居酒店進度，張方欣表示，公開標售已結束，但結束前有投資人私下議約洽談。不過公司還是要審視有沒有達到獲利目標，目前想法是不一定要賣，若沒有理想價格並不排除留在手中繼續收租。

欣陸投控日前發表第二季財報，上半年度合併營收148.45億元，年增0.5％扭轉首季衰退；稅後純益7.5億元，衰退5.1％；每股純益0.91元。欣陸表示，業外收入改善，主要受益匯兌利益增加，及大陸建設處分投資性不動產專案認列利益。