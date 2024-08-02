水泥三雄 強攻低碳商機

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水泥三強低碳產品布局

年底碳稅開徵辦法將公布，為降低碳費，及著眼公共工程制定營造廠需使用一定比例低碳水泥及預拌混凝土，商機龐大，水泥三強台泥（1101）、亞泥（1102）、國產建材（2504）積極投入，擴大低碳產品生產力道。

政府推動減碳政策配合調降低碳水泥貨物稅，也是水泥廠及預拌混凝土業積極投入低碳產品的原因之一。市場預期未來三年，國內低碳水泥、低碳混凝土相關產品出貨量，會以雙位數增加。

台泥2023年10月起，率先推出全系列的Total Climate低碳建材，強調減碳不減強度，其中可以替代營建市場用量最大的「卜特蘭一型水泥」及混凝土，已從去年12月開始出貨。台泥國內市場的目標不僅要搶攻最大宗散裝水泥市場，更著眼於每年銷量5,000萬立方米的混凝土市場。

另外，台泥在擴大土耳其、葡萄牙投資後，已躋身成為歐洲低碳水泥主要供應商之一。台泥已訂定目標，到2026年全部只生產及銷售低碳水泥及混凝土。

亞泥早已推出可減低18％碳排的墁砌水泥、減低12％碳排的卜特蘭石灰石水泥，並規劃開發減低50％碳排的三元混合水泥，拓展國內低碳水泥市場。

再生混凝土、及可減碳近半的「綠混凝土」，是國產投資「重置資源科技」主要低碳產品。國產為因應低碳潮流，提供多款取得ISO 14067碳足跡認證的系列低碳混凝土產品，滿足既須要「強度」、又要有「流動性」的各種營建市場需求。