台指期 外資淨空單大增

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾給出9月可望降息的前瞻指引，台股1日加權指數大漲442點收22,642.1點，台指期上漲369點收22,653點，期現貨正價差縮減至10.9點，電子期正價差3.29點、金融期逆價差19.03點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,235口至19,114口，其中外資淨空單大增4,213口、衝至41,342口為有統計以來第二高；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少735口至18,820口。

選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點、月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.97上升至1.01，期交所VIX指數下降0.47至23.62，外資台指期買權淨金額2.17億元、賣權淨金額1.8億元，整體選擇權籌碼面偏多。

永豐期貨表示，FOMC會議維持利率不變維持在5.25～5.50％，不過美國10年債殖利率應聲大跌至4.03％，主因鮑爾給出了降息速率的指引，聯準會下半年的會議若有降息，將維持一次1碼的漸進式降息，反映美國經濟狀況良好，市場預期9月展開降息循環的信心與機率大增。

再加上美股科技財報AMD、Meta和Arista等優於市場預期，提振AI股信心，輝達也大漲12.8％與日前的拋售形成鮮明對比，帶動費半指數大漲7.01％。台指期1日開盤雖一度出現獲利了結賣壓，不過在季線支撐下，10時後震盪走升至尾盤；技術面觀察，台指短線有轉多現象，且現貨成交量也回升至4,000億元以上，留意後續反彈行情。

元富期貨指出，台股加權指數1日強勢站回季線，且日K呈現連三紅，加上量能有所增溫，有利於指數續攻。值得留意的是，接續還有科技巨頭蘋果、亞馬遜和英特爾要公布財報，將影響相關概念股的表現。