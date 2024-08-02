法人青睞 台燿、聯亞後市旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股1日展開大反彈，台燿（6274）、聯亞（3081）等跌深科技股順勢彈升，里昂、高盛、滙豐證券攜手看多台燿，推測合理股價上看295元，凱基投顧則研判，聯亞營運動能將逐漸改善。

台燿受惠AI伺服器配合CoWoS產能提升，以及雲端服務供應商（CSP）自研ASIC出貨提升，帶動今年上半年營運成長。法人指出，展望下半年，除既有產品需求暢旺外，M8等級的800G交換器出貨本季亦逐步升溫，加上已認證通過的LEO也將配合客戶改版換代後放量。

台燿積極搶占乙太網路高階交換器，其中採用規格達Extreme Low Loss的800G交換器已獲美系品牌領導廠商認證通過，上半年僅小量出貨，本季起將陸續放量，法人預期，公司在800G交換器市場分額將較400G明確提升，有利拉高未來評價。

法人指出，台燿第三季業績有機會再創新高，尤其現階段公司產能利用率已近滿載，後續在產品組合優化推動下，毛利率表現樂觀看待。

高盛證券指出，台燿股價關鍵提升動能繫於營收與獲利能力持續上揚，其淨利上半年年增近200％，預期未來數季至數年時間，獲利都將展現強大爆發力。

聯亞經營管理階層表示，自6月開始，矽光主要客戶對於非AI的一般資料中心之800G產品需求有所提升，並於下半年開始出貨矽光產品給大陸客戶，而10G以上之LD產品需求部分，則預期大陸電信需求將較上季略為回溫。

法人指出，聯亞除看好美系客戶對矽光需求持續增加，其中1.6T產品將於第四季開始出貨，而800G增加非AI的一般資料中心應用，400G需求穩定，預期矽光營收今年可顯著成長，也看好大陸光收發模組廠2025年對矽光需求持續提升。