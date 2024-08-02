題材加持 聯發科、智原權證熱

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聯發科（2454）隨著客戶的AI智慧機上市等題材，法人估2025年獲利將優於今年；智原（3035）的先進封裝案件第四季貢獻營收，AI應用占比將大幅提升，將在2025年帶來高獲利。

聯發科第二季毛利率突破區間上緣，達48.8％優於預期，外加費用控制得宜，稅後純益259.55億元，年增62％，季減18％，每股稅後純益（EPS）16.19元。

聯發科第三季的財測較為平淡，估較上一季下滑3％至成長4％，但法人上修獲利，因AI智慧機帶動AP單價，且有望加速換機潮。聯發科認為市場回歸正常，第一季智慧機晶片庫存回補達最高峰，第二季轉弱，第三季持平。

聯發科認為今年智慧機將呈低個位數增長，約年增3％，5G智慧機滲透率達60％，而聯發科今年在5G旗艦機種市場將年增50％，並估今年營收將年增14－16％，長期毛利率區間也落在46－48％，符合市場預期。

此外在資料中心部分已與輝達合作，雖未透露詳細數據，但聯發科認為AI ASIC的市占率將逐步攀升。法人估今年EPS為61.67元，2025年EPS為70.32元。

智原上半年受到景氣影響，使得量產客戶需求未如預期，不過下半年逐步回溫，而先進封裝及AI相關案件發酵，NRE創新高。

智原今年初併購Aragio及6月底投資CoAsia SEMI，使得費用增長，不過未來將會化成獲利。法人估智原今年EPS將達5.1元，2025年EPS將達9.74元。