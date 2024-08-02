Fed降息意漸濃 債市搶先機

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外銀預期Fed降息及債市反應

全球降息週期加速，外銀指出，儘管美國經濟具韌性，第二季度GDP增長超出預期，但預測美國經濟正走向軟著陸，聯準會極可能9月降息，通膨回落、消費者支出增長放緩和勞動市場降溫，支持貨幣政策轉向，將今年美國降息預估上調為二次或二次以上，公債殖利率則早已提前反映降息預期。

瑞銀表示，美國GDP在第二季較去年同期增長2.8％，高於瑞銀2％的預估，6月零售銷售和工業生產也強於預期，但由於經濟已進入低於趨勢增長水準的時期，5到6月通膨低於前幾個月，包括服務在內的通膨數據廣泛回落，租金也逐漸放緩，預期這種較溫和的回落速度，在未來數個月將持續。

失業率穩步上升與經濟增長速度放緩一致，加上消費者支出的溫和增長，也有助通膨保持下行趨勢，因越來越多企業在消費者削減支出下進行降價，瑞銀認為，上述數據的變動支持政策轉向，聯準會可能在9月降息。

滙豐銀行指出，近期美國宏觀數據讓投資人更放心，預期聯準會今年可能會降息二次或二次以上，重新評估的原因包括供應管理協會的調查結果低於預期、私營業界的就業增長放緩，及失業率進一步上升，核心消費物價指數的通膨連續第二次低於預期，也加強利率下降的趨勢。

星展集團認為，聯準會將依據經濟數據來做決定，強調決策不會受政治影響，雖然市場擔心降息的時間點和其影響，但對目前的政策利率應對經濟波動充滿信心，通膨有所緩解，聯準會希望看到這一趨勢持續到下季度再做進一步決定。

消息公布後，美國10年期公債殖利率和2年期公債殖利率分別下降至4％和4.2％左右。市場對消息反應快速，因為在預期之內，隨通膨擔憂減退，公債殖利率在過去兩個月內穩定下降，地緣政治和科技股漲勢停滯，增加避險需求，2年期公債殖利率在4.2％～4.4％之間波動。

星展集團強調，債市已提前反映市場對聯準會政策的預期，預期9月降息前，應不會有大量資金投入，公債殖利率下降的狀況也將緩解。