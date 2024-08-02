穩了？資金搶卡位債券ETF

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降息前進場美國非投資級債持有至降息當月底報酬率

美國聯準會（Fed）會議結論加深市場對9月降息的預期，美債殖利率在會議後下滑至逾四個月低點，市場資金持續湧入債券ETF，1日逾9成債券ETF均收紅，投信法人強調，之前多數投資人持續布局投資等級債，非投資級債因違約率下滑，資金亦紛紛進場鎖利。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，自1984年以來，市場共經歷過六次Fed降息，資料顯，在降息前二個月布局美元非投資級債至降息的當月底，正報酬機率100％，表現最佳為2001年有近1成報酬率，六次降息的平均報酬率達4.54％，加上美國經濟韌性加持，有助提升非投資等級企業償債能力，違約率自去年10月的2.6％下滑至今年6月的1.9％，對美國非投資級債帶來正向益處。

目前美國非投資級債還擁有財務和信評體質穩健優勢，同時先前不少發債企業趁低利率時期清償債務或再融資，現金流仍屬充沛，未來兩年美國非投資級債到期規模僅占8％，且總體經濟衰退可能性下降，有助違約率在未來一年保持平穩甚至持續下探。

群益投信指出，Fed延續暫停升息的決定，從歷史數據來看，只要停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下機會仍相對高，有利債券價格反彈。降息前市場偏好鎖高利率券種，BBB級信評的非投資等級債最受青睞，由於其發債企業體質佳、違約率可控，加上收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰認為，觀察1995年與2019年兩次預防性降息期間主要債券表現可以發現，債市受益於寬鬆環境多數上漲，此時儘管投資級公司債因存續期間較長，報酬率兩次平均32.5％表現佳，但非投資等級債由於具備較高利率的特性，同期間平均表現33.65％更勝一籌，代表Fed開始降息，非投資等級債更有機會賺取資本利得，並獲取更高的固定收益。