日股ETF夯 受益人數增逾4倍

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日股ETF受益人數及股價統計

日股今年來漲幅居亞股前段班，7月主要指數甚至再創新高，近期行情雖出現修正，但市場看好後續表現空間，加上ETF新兵陸續加入，帶動日股ETF受益人數逐季攀升，今年來大增逾4倍。

目前共有五檔日股ETF（不含槓反），主題型比市值型更吸引投資人關注。集保結算所統計至7月26日，7月1日掛牌交易的復華日本龍頭總受益人數達3萬5,057人，居同類型之冠；掛牌不到1周的台新日本半導體（00951）也有1萬268人；其他成立時間介於2015～2016年、以追蹤大盤為主的富邦日本、元大日經225、國泰日經225分別為1萬687人、6,092人、2,009人。

累計日股ETF受惠行情多頭、檔數增加，整體受益人數從2023年底的1萬1,807萬人，擴增至目前的6萬4,113人，大增5.23萬人、增幅達443％。由於中信投信日本ETF傘型正在募集中，預料將再推升人數再攀新高。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，日本央行升息有助美日利差縮減、日圓套利交易減少，日圓升值亦有利日元資產報酬率表現，預期日圓升值對日股衝擊應屬短期影響，長期股價表現仍將回歸企業營運基本面。由於今年來外資仍大幅買超日股，加上經濟脫胎換骨及政策利多題材持續發酵，預期市場消化利空後，未來日股仍有上漲空間，建議可逢低分批布局。

中信日經高股息ETF經理人王建武指出，日本央行宣布升息1碼及縮小購債規模，細部觀察，日央此次表達有必要視狀況持續調高基準利率，同時調整貨幣寬鬆程度的立場，今後日央料將持續朝向貨幣政策正常化邁進。可關注具有日本復甦與升息題材的日本ETF如半導體、商社或高股息等，掌握日本經濟復甦契機。

台新日本半導體ETF基金經理人黃鈺民認為，從日本半導體產業趨勢來看，受惠於AI、電動車等趨勢，日本半導體產業近年獲日本政府支持，未來日本半導體業將百花齊放，建議優先布局日本半導體掌握商機。