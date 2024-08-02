經濟穩健成長 日股多頭續航

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今年訪日遊客人數迅速恢復，日本國家旅遊局統計，1～6月遊客人數高達1,778萬人，超過同期歷史最高紀錄的2019年1,663萬人，更比去年同期激增66％，6月單月313萬人、連續四個月超過300萬人，大幅刺激日本內需經濟，外銷部份，分析師預期，日本汽車業恢復生產，第二季經濟可望反彈，出口有機會轉正成長，支撐日股後市行情續看俏。

台新日本半導體ETF基金經理人黃鈺民指出，熊本廠是台積電近年全球布局中，首座開幕海外晶圓半導體製造工廠，讓大家見識到日本半導體業堅強實力及龐大商機。日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」，未來半導體業將百花齊放，建議優先布局日本半導體ETF掌握商機。

中信日本半導體ETF經理人葉松炫表示，依據日本財務省公布，日本政府在2021至2023年期間撥款3.9兆日圓用於補貼，相當於日本GDP的0.71％，為半導體業發展提供強有力後盾，也讓主要半導體廠商有底氣擴大投資，包含索尼集團、三菱電機等八大晶片製造商，計劃在2029年前投資約5兆日圓，提高在全球半導體市場的競爭力。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，目前日股的股價淨值比與股東權益報酬率，相較於歐美市場仍屬偏低，日本東證500大企業的股價淨值比仍低於1的比例，目前還高達3成以上，美國標普500大企業僅占8％，顯示日股目前的改革行動仍未完成。多數日本企業仍待完善公司治理與提升股價淨值比、股東權益報酬率，預計此行動將持續成為未來日股續漲的動能。

第一金量化日本基金主管經理人黃筱雲強調，日本整體平均調薪幅度高達5.28％，創33年來最大漲幅，日本邁向大調薪時代，帶動消費動能與調價正向循環。