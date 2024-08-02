半導體有底氣 科技基金逢低進

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美股基金今年來績效前十強

美股企業財報陸續開出，部分表現不如預期，導致科技股面臨修正風險。法人表示，工業與汽車復甦需要更長的時間，相關業者整體前景指引低於預期，半導體產業下調全年營收與獲利展望，今年資本支出高峰預期將落在第二季，動搖市場對AI的展望，甚至質疑AI投資效益，導致科技股本益比修正，反而提供逢低布局時機。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平分析，車用市場庫存去化已久，基本面已逐漸落底，股價亦經歷回檔整理，仍看好車用市場復甦態勢，惟庫存回補潮延後意謂復甦可能需要更多時間。半導體類股年初至今已歷經一波強勁漲勢，高檔下市場對於企業的業績預期將更加嚴格，但從台積電上調資本支出與營收展望來看，半導體仍處於擴張週期，設備商亦展望前段製程需求正向。

AI相關投資需求仍持續成長，只要向上趨勢不變，市場消化波動後，半導體族群仍將伴隨基本面走揚，建議投資人可分批進場科技型基金。

台新日本半導體ETF基金（00951）經理人黃鈺民指出，傳出美國政府已要求日本和荷蘭加強半導體製造設備廠對中國大陸管制，導致全球半導體相關股近期全線重挫。但中長線基本面分析，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師估計2030年半導體規模預估將超過1兆美元。

至於日本半導體設備居全球領先地位，據CINNO Research統計，全球半導體設備規模前十大公司中，日本計有東京威力科創Tokyo Electron、迪恩士Screen、愛德萬測試Advantest、迪思科Disco等四家設備廠入列，與美國並駕齊驅，日本半導體業的重要性與日俱增。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊認為，觀察近十年MSCI ACWI指數季報酬的歷史經驗，每年第三季皆是股市出現較明顯季節性回調時點，隨著市場經歷一波震盪整理後，年底第四季有機會拉出較強勁的反彈漲升行情，股市震盪之際，建議可把握良機逢低布局。