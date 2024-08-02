美科技股後市看好 宜長線持有

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美股科技股上半年漲幅逾3成，近期部分資金撤離大型科技股使美股遭遇龐大賣壓，但隨這次聯準會再放鴿，可望重拾漲勢。法人強調，先前科技股短線不確定性造成震盪，但AI仍在發展趨勢上，後市持續看好，若再回檔更應逢低分批接、長線持有。

法人表示，統計主要參與美股集中在被動式、零售者、量化資金，三者合計比重達67％，靠基本面分析者僅有18％，因此市場易受熱錢所影響而出現波動；觀察標普500當沖選擇權交易，占整體選擇交易比重已上揚至近50％，顯見投資人之交易非常短線且市場出現嚴重扭曲，尤其是科技類股。

聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋分析，美國股市隨著AI發展不斷創下新高，市場始終充斥科技泡沫的聲音，但目前科技股的高評價是由實質的成長與獲利所帶動，在企業盈餘修正比以往更有效率、市場調動的速度也更快，即便市場出現5％~6％的修正，只要還在長期多頭的趨勢上，仍屬合理。

以那斯達克100指數的價格漲幅為例，科技泡沫時期與AI發展時期兩者的走勢頗為類似，但網際網路發展時，有不少科技股股價明顯脫離基本面；AI發展時期，相當多公司都有獲利支撐，距離泡沫卻十分遙遠。

事實上有不少投資人愈跌愈買，根據EPRF統計，美股、科技股等均連四周買超。展望科技股後市，富達認為，未來可以觀察的重點，首先是AI能否快速被民眾大量使用並轉為實體獲利，對於任何創新技術來說，重要里程碑就是消費者使用曲線的轉折點，正常情況下，早期採用者會先接受創新，隨著市場更廣泛相信其實用性而被大眾市場採用，該創新才能化為實體營收與獲利；其次要留意美股受熱錢主導結構是否轉變。

科技股選股方面，富達指出，看好標的如佈局全球具成長潛力的科技企業、鎖定長期結構性成長題材如數位化、雲端基礎建設、網路電商、5G、人工智慧等全方位機會，以及著重資本密集度低而且強勁資產負債價格錯殺的企業。