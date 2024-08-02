聯準會9月有望降息 法人建議資金全方位布局

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聯美國準會連續八次維持基準利率，但就通膨與就業數據，暗示9月將降息，國際資金早流入債券先卡位，更出現連31周買超，法人強調，聯準會降息除債券有利可得外，對股市也是個大利多，因此持續看好風險性資產，建議資金應股債全方位布局。

富達國際認為，今年圍繞在聯準會貨幣政策不確定性已大幅下降，美國經濟軟著陸（低成長與低通膨）機率升高，寬鬆金融條件應不至於出現衰退風險，因此對於風險性資產維持正面觀點，考量地緣政治尾端風險升溫。及美國大選之不確定性，現在最佳的投資策略是採全球優質股息策略，搭配美元優質債券做為主要核心資產配置，相對看好日股和科技股長線展望。

由於聯準會主席的說明，讓市場更加確認聯準會9月降息機率幾近百分百，使得美股三大指數開高走高並以高收。路博邁提醒，即使經濟軟著陸，但仍然是著陸而不是起飛，對固定收益投資者來說，這環境支持看好存續期稍為長一點的債券，但要提防信用債風險，以及偏向於優質證券化商品和價值真正理想的CMBS。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，正值財報季的美股受惠於=科技股業績好於預期，加上降息憧憬提振，美股三大指數在8月有望進一步創高。如CME FEDWATCH最新顯示，聯準會9月降息25個基點機率為88.5％，降息50個基點的概率為11.5％，11月再降息25個基點的概率為65.1％，12月再降息25個基點概率為64.1％。如果市場期待成長，那麼美股三大指數漲勢有望延續。

富達投信指出，如果軟著陸可能性上升且通膨依照預期繼續放緩的話，降息機率也會隨之升高，聯準會未來究竟會降一碼或兩碼，對整體影響差距不大。

就未來股票走勢，聯博投信股票投資策略師李長風建議，投資人應關注那些可望在經濟軟著陸背景中，具備穩定成長動能的企業，但考量未來勞動市場、通膨等數據，仍可能改變目前市場對於聯準會利率政策的預期，股市還是可能不時波動，因此，資金會適度配置於防禦、品質型題材，以期能兼顧風險與報酬。