能源轉型基金 找到新藍海

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AI股不只輝達會飆，還有一塊受惠能源轉型的AI股表現也很亮眼，投信法人指出，在AI高速發展可能產生的缺水缺電問題，有一塊新成長機會，有基金就算沒有投資輝達，但2年漲幅近4成，主要就是投資受惠於能源轉型應用和能源效率需求的帶動半導體產業，像是電動車對半導體需求比柴油車高出15倍，還有可降低數據中心能源消耗的先進技術與設計等。

百達能源轉型與百達環境機會策略基金客戶投資組合經理程馨誼表示，環境能源轉型投資中，主動投資比較重要，不要只投資單一產業，而是要多元，選擇不依賴政策、補貼的公司，新能源科技產業會有一個成熟期曲線，避開太新、不純熟的公司，因為多會依賴政策補貼像是綠色氫氣公司。及選擇在基本面不受政策補貼影響，例如能源效率、廢物處理、污染控制的公司，因為帶動這些公司的需求是來自用能源成本降低需求。

AI應用的興起，推動對先進數據中心的需求，歐美資料顯示電力與用水需求經過數十年的成長停滯後，出現明顯增加。美國能源資訊局說明，美國的用電量將在2024年和2025年創下歷史新高；自2023年起不斷增長的電力需求，也令歐盟電網面臨前所未有的壓力。

去年全球數據中心市場的耗電量達到 60 百萬瓩，預計到2027年將翻一倍達122百萬瓩，複合年成長率（CAGR）約20％，凸顯電力供應成為AI發展的關鍵因素。

AI同樣需要耗費大量的水資源。致力研究生成式AI如何衝擊自然環境的加州大學河濱分校（UCR）研究員任紹磊估計，每向ChatGPT提出5個至50個問題，ChatGPT就得「喝」500毫升的水量，許多科技巨頭已設定目標，將在2030年前藉由投資灌溉設施改善漏水問題、復原濕地系統，恢復地層的含水量。

安聯投信強調，面對AI大趨勢來襲，不但科技類股受惠，百工百業都因為AI重新定位，建議在快速變化經濟環境中，長線參與這股大趨勢，可聚焦AI、主動式多重資產策略。