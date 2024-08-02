純網銀 大打旅日支付大戰

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純網銀搶日本商機出招

搶占國人赴日旅遊商機，純網銀紛祭優惠搶客，連線銀行（LINE Bank）續推信用卡海外最高8.5％回饋，並推出「旅遊險」保費最低只要194元方案；樂天銀行與虎航聯名的樂虎卡，海外消費2.5％回饋，完成指定任務最高有12.5％回饋；將來銀行宣布，攜手全支付推出日本當地支付不分新舊戶最高25％回饋。

據政府統計，8月、9月赴日人次，在疫情前就已逾70萬人次，去年同期受解封激勵更來到78.4萬人，今年人次預計大幅飆升。近期日圓反彈，從低點算起反彈約9％，民眾要聰明消費，開始找尋赴日高回饋，有機會比日幣匯率反彈前更省。

連線銀主打渣打及聯邦兩張聯名信用卡，國外消費基本回饋雖降為2.5％，但仍是無上限，其中聯邦聯名卡除基本回饋，加上指定通路加碼3％、自動扣款禮3％，合計最高8.5％，同時亦推出旅遊險，提供國內外旅平險、不便險等方案，海外旅遊部分，保費最低只要194元起，透過LINE錢包頁即可連結投保入口。

樂天銀的樂虎卡除有台灣虎航購票優惠，全航線均85折優惠，機票金額再享2％回饋無上限；日本實體消費至少1.5％回饋無上限，日韓泰越澳消費加碼1％，合計2.5％，完成開戶、綁定自動扣款再加上10％現金回饋，最高可獲回饋1,000元。

將來銀部分，攜手全支付豪砸優惠，打出不分新舊戶最高25％回饋，若完成將來銀行開戶，輸入專屬邀請碼並完成裝置綁定，不限金額消費一筆還可再獲500全點。

將來銀指出，9月底前以將來銀行帳戶綁定全支付，於日本PayPay適用店消費，不僅全支付筆筆最高10％回饋，還能再加碼受到連結將來銀行帳戶回饋15％全點，回饋率最高25％，但單筆回饋上限80全點、每人每月回饋上限160全點。