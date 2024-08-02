飛歐美日前 先賺換匯10％高息

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近期日圓匯率波動較大加上暑期出國旺季到，國銀紛推外幣換匯優惠，其中有銀行美元定存3個月、6個月年利率最高5.6％，更祭出日圓、美元、歐元三種幣別換匯優存活動，及最高7天期超高年利率10％，

凱基銀行表示，美元相較其它主要貨幣存在利差優勢，且短期不易明顯收斂，維持整理偏多的可能性仍較大，也帶動民眾對於美元定存的熱度。而適逢暑假為旅遊旺季，除了國人最常前往的旅遊國家日本之外，由於今年巴黎舉辦奧運，國人也紛紛規劃歐洲之旅。

近期推出多種幣別的換匯優存專案，包括熱門的美元、日圓、歐元，即日起至9月30日止，美元、歐元起存額只要1,000美元或1,000歐元，日圓則是10萬日圓，不管想去哪旅行，只要提前7天換匯，就可以先賺年利率10％。

短期若沒有出遊換匯的需求，也可選美元高利定存專案，即日起至9月30日止，有3個月、6個月的定存方案。最高有三個月期5.3％、六個月期5％的優惠利率，若是財富管理新戶，再加碼為三個月期5.6％、六個月期5.3％高利，且起存只要5,000美元，透過行動銀行APP、客服、分行皆可申辦。

另外，國泰世華銀也祭出日圓換匯活動，免搶匯也不限優惠次數，使用國泰世華網銀、CUBE App等數位通路換日幣，筆筆減碼0.1分。

台新銀行則祭出「轉轉幣5換匯外幣定存專案」提供美元一個月年息6％、澳幣1個月年息4.2％的優惠，承作門檻最低僅原幣1,000元，客戶於網路銀行、行動銀行即可線上辦理。

台新銀行也進一步指出，「好享利5外幣定存專案」提供6個月期美元專案，採階梯式利率，前3個月年息高達5.6％、至於第4至6個月年息5％，平均年息達5.3％，還有澳幣6個月年息3.8％以及人民幣6個月年息2.2％之方案。

目前日圓活定存利率皆為0.001％，透過Richart APP換日圓可享有Richart通路換匯讓分優惠，讓分額度為新台幣±0.0008～成本價／1日幣。