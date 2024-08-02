聯卡中心學費通平台 便民

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聯卡中心學費通平台合作情形

迎接新學期到來，不少家長忙於繳納學雜費，聯合信用卡處理中心為提供便利的服務及數位支付的交易體驗，並配合政府政策提升電子支付，自2023年8月3日起建置「聯卡中心學費通平台」，民眾可透過網路以信用卡及國際簽帳金融卡繳納各級學校的學雜費相關費用，以便捷方式繳納學雜費，並為教育機構解決支付問題。

截至目前，共計22家發卡銀行參加聯卡中心學費通平台，多種支付選項，民眾皆可自由選擇。聯卡中心指出，為擴展服務範圍，除既有玉山銀行、華南銀行代收機構外，更與全台最大學雜費代收機構「臺灣銀行」合作，擴大民眾繳納學雜費的學校，含括學前教育、國小、國中、高中、高職及大專校院等，共新增約1,700間學校，地區涵蓋全台灣，估計受益數萬名學生繳納學雜費，大幅提升民眾生活便利及品質，同時兼顧交易安全性及系統穩定度。

除此之外，聯卡中心與相關銀行業者配合，推出分期零利率及免手續費優惠活動方案予持卡人，減輕家庭經濟壓力，聯卡中心學費通平台亦支援線上即時完成分期付款交易，無須轉跳至他行網站分期，一站式服務，快速又便利，民眾也可自行選擇發卡銀行所提供的分期、優惠活動辦理繳費。

目前參加聯卡中心學費通平台分期付款功能的發卡銀行，包含玉山銀行、聯邦銀行、上海商銀、台北富邦銀行、遠東商銀、台新銀行、華泰銀行、第一銀行、兆豐銀行、永豐銀行、彰化銀行等。

聯卡中心強調，將持續不斷提升平台功能，提供更便捷、安全且多元的支付環境，深化服務範圍，將與更多學校、教育機構合作，並攜手各銀行業者，推出更多優惠活動方案，希望為用戶滿足多樣化需求。