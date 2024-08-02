星展集團「全球化議題調查」 台企未來兩年 首重客戶滿意度

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

星展集團全球化議題調查

星展集團最新「全球化議題調查」顯示，76％受訪者認為全球化趨勢將由亞洲市場推動，台灣企業認為在未來兩年的首要重點包括提升客戶滿意度和留存率有90％、在亞洲地區實現營收成長有70％、提高生產力和營運績效有70％及獲取新技能和人才有70％，並有三分之二高階主管需要業務多元化和拓展新市場。

星展集團攜手《金融時報》Longitude公布最新研究報告《關鍵影響：財務及資金管理部門如何推動全球化趨勢》，訪問來自亞太區、歐洲以及美國等15個市場共570名企業高階主管的意見。

結果顯示，約94％的受訪者表示其財務及資金管理部門在制定企業戰略方面發揮顯著的作用，包括積極推動創新和新產品開發有80％、實現多元化和供應鏈重組策略有79％、數位轉型有75％及永續相關活動有71％。

在全球化趨勢下，亞洲已成為快速成長的核心區域，台灣企業的高階主管正專注於提升客戶滿意度和保持客戶忠誠度，同時透過招攬新人才和提升生產力來為企業的區域擴展做準備。

台灣超過三分之二的67％高階主管表示，未來兩年的首要考量是業務多元化，其中地理多元化80％視為最重要的因素。相較於全球其他區域的受訪者普遍重視產品和服務創新，台灣關注點的獨特性和差異，可能反映對地緣政治緊張局勢的擔憂，75％尋求供應鏈上的多元化。

研究進一步邀請台灣高階主管就「在亞洲經營業務的主要發展障礙」分享看法，結果指出經濟衰退與波動有40％及區域主義和民族主義成長的社會政治趨勢有37％為主要影響因素，再次顯示台灣企業對廣泛地緣政治趨勢的高度敏感性。

台灣受惠於AI相關技術推動出口，2024年第一季度出現自2021年以來最強勁的成長速度。然而，擔憂經濟發展和地緣政治問題增加了台灣在區域擴展和多元化方面的不確定性。人才問題也是一大挑戰，特別是在蓬勃發展的科技行業中，人才競爭激烈。