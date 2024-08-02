臺灣企銀綠色趨勢講座 8月台中、高雄登場

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政府宣示2050年達到淨零排放目標，為協助企業及早因應淨零轉型，臺灣企銀規劃舉辦3場「綠色趨勢‧賦能轉型講座」，繼6月首場活動於台北圓滿完成後，8月移師台中及高雄各舉辦1場，將邀請工研院、聯輔基金會及台經院等講師，為企業提供淨零轉型解方，精彩內容不容錯過，歡迎各界企業客戶報名參加。

「綠色趨勢‧賦能轉型講座」首場已於6月在該行總行大樓登場，吸引近300名客戶參與，講座內容主要向企業主傳遞最新綠色知識及強化企業轉型意識，同時提供政府相關資源及案例分享，現場不少企業主積極提問，迴響熱烈。

臺灣企銀表示，不少企業苦於資金不足和減碳專業門檻高，對綠色轉型等議題還在觀望，該行將持續透過金融影響力，凝聚中小企業對淨零減碳及永續發展的重視，同時該行提供包括「綠能永續專案貸款」、「機器設備升級貸款」、「綠色融資永續發展貸款」及「永續連結貸款」等綠色融資方案，挹注企業在生產設備升級、購置或投資再生能源、污染防治、節約能源設備等所需資金。

為使企業能準確評估自身產品對氣候變遷影響，以便制定相對應的減碳策略，該行與工研院協力建置「淨零減碳聯合輔導平台」，協助轉介企業參與基礎碳盤查及獲取減碳相關改善建議，該行同時可協助規劃綠色融資，提供企業一站式淨零減碳輔導方案。「淨零減碳聯合輔導平台」設置於該行官網首頁「企業金融」項下之「企業輔導」內，可透過線上申請或向該行國內125家分行洽詢相關資訊。

「綠色趨勢‧賦能轉型講座」於8月16日在高雄軟體園區會議中心海景旗艦會議廳及23日在台中世界貿易中心303會議室舉行，講座採線上報名，歡迎企業客戶透過線上網址https://www.surveycake.com/s/9yeRP或掃描QR Code報名參加。