日銀升息 日股後市看多

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跟隨美國科技股動盪走勢，7月份日股也進入震盪修正期，第一金投信說明，年初至今與近期股價震盪期日本強勢類股呈現輪動，日銀會議7月31日公布最新利率決策，基準利率調升到0.25％，同時宣布每季購買日本公債規模縮減約4,000億日圓，日銀升息為日股增添新火花，日銀自3月解除負利率以來再度提出升息政策方向，這次的貨幣緊縮政策主要受到薪資與物價符合日銀良性循環評估，第一金投信觀察，日銀貨幣政策趨緊反應景氣正向再次確認，加上日圓快速升值，後勢仍將有利內需與股價正向表現。

第一金量化日本基金經理人黃筱雲說明，6月份日本核心CPI年增率達2.6％，物價成長率高於2％已連續持續27個月，加上今年企業調薪已經有全面共識，整體景氣成長正向，利率連兩度上調為2007年2月以來首見，日圓頹勢全面扭轉，日本內需動能與股價後市表現持續可期。

根據統計，今年以來漲幅前五強的日股產業，包括：保險、銀行、石油煤製品、證券、躉售銷售等，金融、原物料、大宗銷售等是市場強勁領漲標的，漲幅最高達6成以上；而進入7月份的全球股市震盪期，防禦類股展現韌性，漲幅前五強產業，包括：製藥、營建、食品、不動產與陸運等，產業表現與年初冏異，內需標的行情接棒逆勢上揚，單月漲幅最高達5％。

即將在8月下旬進行募集第一金量化日本基金強調採取雙量化投資模型進行選股及風險預測，第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，近期不僅政治變數影響金融市場，包括：美股、台股、日股都見較大波動，同時也出現大小型股投資風格轉變，及不同產業類股輪動表現。

高若慈強調，量化投資模型進行選股及風險調控，不僅能即時掌握投資趨勢變化，將不同市況的利基產業、投資標的納入投組，還能監控投資風險，適時進行期貨多空風險調節，此外藉由計量模型進行投組及風險研判，也更能有效降低市場雜音影響投資決策。