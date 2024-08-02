臺銀證券締造資訊安全里程碑 通過ISO 27001:2022新版認證

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為持續優化資訊韌性的強度，並帶給客戶更加優質的數位體驗，臺銀證券於日前正式通過新版ISO 27001：2022資訊安全管理認證，同時獲得國際標準制定與驗證機構英國標準協會頒授證書，締造新的資訊安全里程碑。

金融科技日新月異，數位金融也創造金融業之利基，金融業紛紛藉由推動數位化服務，來提升服務效率及便利性，但也伴隨面對資訊安全相關風險。

尤其近年網路攻擊、資料洩漏和勒索軟體的攻擊，日益險峻，為保障客戶的資訊安全，並提供最優質的金融服務給客戶。

臺銀證券身為唯一國營綜合證券商，繼2023年通過ISO 27001重審後，積極投入ISO 27001轉版導入作業，而此新版ISO 27001：2022相較於前一個版本，新版對於網路安全與資訊隱私的保護，則有更加嚴謹的要求。

新版ISO 27001：2022新增威脅情資的蒐集與分析相關條款，臺銀證券除內部持續提升資訊安全能力外，亦積極參與金融監督管理委員會金融資安情資預警及聯防機制，獲得金融資安資訊分享與分析中心的肯定，在2023年情資分享獎勵積分統計中，榮獲證券組優等獎機構殊榮。

臺銀證券致力於提供客戶更安全且更便利的電子下單環境，在新形態服務推展同時，亦能兼顧資訊安全重要性。

臺銀證券將在董事長許慈美持續領導下落實資訊安全管理，建置更優質的資訊安全防護機制，提供客戶快速、安全、穩定的投資環境，臺銀證券歡迎舊雨新知，持續支持並多多利用該公司的線上開戶，電子下單服務。